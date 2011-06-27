Кнституція Угорщмни створює підстави для втручання у внутрішні справи третіх стран

Страсбург. 20 червня. УНІАН. Конституція Угорщини створила підґрунтя для втручання у внутрішні справи третіх країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні у Страсбурзі секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ, представляючи думку Комісії, підготовлену на запит Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Зокрема, за словами секретаря Венеціанської комісії, йдеться про статтю, що передбачає відповідальність Угорщини за захист прав угорців у третіх країнах.

«Ця стаття може служити підставою для втручання у внутрішні справи інших країн», - підкреслив Т.МАРКЕРТ.

Він відзначив, що серед іншого, занепокоєння Венеціанської комісії також викликає неможливість оскаржити у Конституційному суді бюджетні закони, а також вимога узгоджувати проект бюджету перед голосуванням в парламенті з Бюджетною радою, склад якої не є виборним.

Певну стурбованість, за словами секретаря Венеціанської комісії, викликає і скорочення пенсійного віку суддів з 70 до 62 років, що може призвести до значного зменшення чисельності досвідчених суддів.

Водночас Т.МАРКЕРТ підкреслив, що багато що залежатиме не тільки від самого тексту Конституції, а й від подальшої реалізації її положень на практиці.

Він також повідомив, що у новому документі є і ряд позитивних моментів порівняно з попереднім варіантом, фактично чинним у країні з 1969 року.

При цьому секретар Венеціанської комісії висловив жаль, що на обговорення нової Конституції в парламенті країни пішло лише 5 тижнів, і в цьому обговоренні, як і в голосуванні, не брала участь опозиція.