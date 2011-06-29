GRECO каже про погіршення боротьби з корупцією в Європі

Брюссель. 29 червня. УНІАН. Група держав проти корупції Ради Європи (GRECO) заявляє про погіршення боротьби з корупцією в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в опублікованій сьогодні щорічній доповіді GRECO.

Згідно з повідомленням прес-служби Ради Європи, представляючи доповідь, голова GRECO Драго КІШ відзначив, що досягнення низки країн, в першу чергу, членів ЄС, у сфері боротьби з корупцією названі «в цілому незадовільними».

«Ми не можемо прийняти песимістичну думку, що корупція – це звір, якого не можна приборкати. Країни-члени і міжнародні організації повинні збільшити свої зусилля», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, GRECO була створена в 1999 році. На сьогодні до організації входять 48 європейських країн і США.