Єврокомісія пропонує витратити 9,1 млрд. євро на енергетичну інфраструктуру
В проекті бюджету на 2014-2020 роки
Брюссель. 30 червня. УНІАН. Єврокомісія пропонує в 2014-2020 році витратити 9,1 млрд. євро на енергетичні інфраструктурні проекти.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в коментарі комісара ЄС з питань енергетики Гунтера ЕТТІНГЕРА.
«Я вітаю запропонований новий інфраструктурний інструмент, «Фонд об`єднання Європи». Цей фонд буде корисним у створенні загальноєвропейської енергетичної мережі», - заявив комісар ЄС.
Він відзначив, що згідно з проектом бюджету, щорічно на інфраструктурні проекти передбачається витрачати 1,3 млрд. євро, що, за його словами, допоможе краще об`єднати енергетичні мережі регіонів Європи.
Як повідомляв УНІАН, загалом на 2014-2020 роки Єврокомісія пропонує бюджет у розмірі близько 1 трлн. євро.