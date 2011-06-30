Єврокомісія пропонує витратити 9,1 млрд. євро на енергетичну інфраструктуру

Брюссель. 30 червня. УНІАН. Єврокомісія пропонує в 2014-2020 році витратити 9,1 млрд. євро на енергетичні інфраструктурні проекти.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в коментарі комісара ЄС з питань енергетики Гунтера ЕТТІНГЕРА.

«Я вітаю запропонований новий інфраструктурний інструмент, «Фонд об`єднання Європи». Цей фонд буде корисним у створенні загальноєвропейської енергетичної мережі», - заявив комісар ЄС.

Він відзначив, що згідно з проектом бюджету, щорічно на інфраструктурні проекти передбачається витрачати 1,3 млрд. євро, що, за його словами, допоможе краще об`єднати енергетичні мережі регіонів Європи.

Як повідомляв УНІАН, загалом на 2014-2020 роки Єврокомісія пропонує бюджет у розмірі близько 1 трлн. євро.