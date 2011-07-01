Ештон і Фюле вітають прикордонну угоду мід Молдовою та Україною

Брюссель. 1 липня. УНІАН. Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН і комісар ЄС із питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ вітають угоду про демаркацію кордону між Молдовою та Україною в районі Паланки.

Про це йдеться в їхній спільній заяві, переданій УНІАН.

«Підписання угоди дасть поштовх до розвитку відносин між Україною та Молдовою, й підсилить регіональну стабільність у найближчому сусідстві Європейського Союзу», - написано в заяві.

К.ЕШТОН і Ш.ФЮЛЕ закликали Україну та Молдову продовжити роботу над розв’язанням невирішених питань у сфері демаркації кордону, й заявили про готовність сприяти цьому процесу.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Молдова 30 червня підписали акт визначення й закріплення на місцевості кордонів ділянки автомобільної дороги ”Одеса-Рені” в районі села Паланка, а також земельної ділянки, по якій вона проходить.