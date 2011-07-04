Україна та Кіпр підписали ряд угод

Київ. 4 липня. УНІАН. Уряди України та Кіпру уклали низку угод.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулась у присутності президентів обох країн Віктора ЯНУКОВИЧА та Дімітріса ХРІСТОФІАСА.

Було підписано міжурядову Угода про економічне, наукове, технічне та промислове співробітництво. Документ сприятиме розвиткові українсько-кіпрської економічної, наукової, технічної та промислової співпраці. Йдеться, зокрема, про створення промислових комплексів; модернізацію промислових підприємств; обмін науковою та технологічною інформацією, технічними спеціалістами та науково-дослідним устаткуванням; розвиток інфраструктурних проектів, туризму тощо.

Угодою передбачено створення Українсько-кіпрської міжурядової комісії з питань економічного, наукового, технічного та промислового співробітництва.

Також було підписано міжурядову Угоду про співпрацю у сфері оборони, якою зокрема, передбачено реалізацію щорічних планів співпраці, обміни делегаціями.

Крім того, представники урядів підписали Угоду про міжнародні автомобільні перевезення. Документ сприятиме покращенню перевезень пасажирів і вантажів автотранспортом між Україною та Кіпром, а також транзитом через їхні території. Угода також регламентує порядок перевезень та питання податків та зборів.

Було підписано міжурядову Угоду про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом, а також Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами закордонних справ України та Кіпру про співробітництво з питань, пов`язаних з Європейським Союзом