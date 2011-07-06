Раду Європи просять оцінити законопроект про суспільне телебачення

Київ. 6 липня. УНІАН. Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН звернувся до Ради Європи з проханням провести експертизу законопроекту ”Про Суспільне телебачення і радіомовлення України” на предмет відповідності його стандартам Ради Європи.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації Президента, про це йдеться в звернені глави Адміністрації Президента до генерального директора Генерального Директорату Ради Європи з прав людини та правових питань Буайя ФІЛІПУ.

Експертизу мають провести у рамках спільного проекту Ради Європи та Європейського Союзу ”Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі” та в рамках співпраці між Адміністрацією Президента України та Радою Європи.

С.ЛЬОВОЧКІН також подякував Б.ФІЛІПУ за допомогу, що надається в рамках спільного проекту та висловив сподівання на подальшу співпрацю.

В АП нагадують, що законопроект ”Про Суспільне телебачення і радіомовлення України” спрямований на реалізацію одного з положень резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи ”Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною”.