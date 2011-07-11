Єврокомісія планує збільшити видатки на освіту

Брюссель. 11 липня. УНІАН. Єврокомісія планує збільшити видатки ЄС на навчання у новому семирічному бюджеті на 2014-2020 роки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції комісар Європейського Союзу з питань освіти, культури, мультилінгвізму і молоді Андрулла ВАССИЛІУ.

«Ми хочемо стимулювати більшу кількість людей до використання можливостей навчання, роботи або волонтерської діяльності за кордоном, тому що цей досвід неоціненний для розвитку здібностей і перспектив працевлаштування», - заявила вона.

А.ВАССИЛІУ зазначила, що до кінця наступного семирічного фінансового періоду Єврокомісія планує подвоїти щорічну кількість європейських студентів, викладачів і молодих учених – з 400 до 800 тис. осіб.

При цьому на нову програму у сфері освіти в проекті бюджету, представленому Єврокомісією два тижні тому, передбачено 15,2 млрд. євро в 2014-2020 роках, що на 73% більше, ніж за попередній період, з 2007 по 2013 роки.

Комісар повідомила, що восени Єврокомісія планує представити детальніше нові програми, направлені на збільшення інвестицій в освіту і креативність.