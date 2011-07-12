Українці з британськими візами зможуть відвідувати Ірландію

Київ. 12 липня. УНІАН. Громадяни України, які мають візу до Великої Британії і перебувають на її території, зможуть відвідати Ірландію на строк до 3 місяців без віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу в МЗС повідомив директор департаменту інформаційної політики міністерства Олег ВОЛОШИН.

”З 1 липня 2011 року до 31 жовтня 2012 року запроваджується режим короткотермінового - до 90 днів - безвізового в`їзду з Великобританії в Ірландію для громадян низки іноземних держав, зокрема України”, - сказав він.

За словами О.ВОЛОШИНА, відповідне рішення прийняте урядом Ірландії, враховуючи проведення в Лондоні літніх Олімпійських ігор 2012 року.