ЄС допоможе Україні підготуватися до виконання вимог про захист географічних назв
Експерти створять План дій
Брюссель. 12 липня. УНІАН. ЄС допоможе Україні краще підготуватися до виконання вимог щодо захисту географічних найменувань.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні українським журналістам заступник міністра з питань економічного розвитку та торгівлі Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ по завершенню консультацій в рамках переговорів щодо створення зони вільної торгівлі.
“Що це буде за технічна допомога? Наймаються експерти, які будуть працювати в першу чергу в Україні з урядом і з бізнесом, які зроблять своєрідний План дій, який потім буде затверджений. Вони подивляться, яким підприємствам потрібна допомога, підтримка і так далі”, - сказав він.
Заступник міністра зазначив, що експерти планують провести дослідження як по окремих галузях української промисловості, який доведеться займатися ребрендінгом, або переходом на випуск нових видів продукції, так і в питанні готовності державних служб сприяти допомозі компаній виконувати європейське законодавство з питань захисту інтелектуальної власності.
“Умовно кажучи, у нас є агентство забезпечення прав інтелектуальної власності... Їм, умовно кажучи, потрібно програмне забезпечення, ще щось, і це також буде визначено. Тобто це не лише, умовно кажучи, винороб, який буде виробляти іншу продукцію під іншою назвою, але це і держава, яка повинна забезпечити весь комплекс заходів пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності”, - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.
За його словами, українські та європейські експерти почнуть роботу над створенням цього Плану дій вже восени з тим, щоби завершити його до підписання угоду про асоціацію між Україною та ЄС.
Він також зазначив, що цей План дій стане базою для отримання в майбутньому кредитів підприємцями України в Європейському інвестиційному банку чи Європейському банку реконструкції та розвитку на заходи, пов’язані з виконанням положень угоди з ЄС про захист інтелектуальної власності.