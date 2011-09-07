Українці в 2-му кварталі витратили в Польщі 220 млн. долл.

Варшава. 7 вересня. УНІАН. Громадяни України у другому кварталі цього року купили в Польщі товарів на близько 220 млн. доларів, що майже на 20% більше показників першого кварталу цього року і на 10% більше, ніж у другому кварталі минулого року.

Про це говориться в дослідженні прикордонної торгівлі польського Держкомстату, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Українці залишили в польських магазинах грошей більше, ніж всі іноземці, які перетинали східний кордон Польщі з Україною, Білоруссю і Росією, і витратили разом 375 млн. доларів.

Приватні закупівлі всіх іноземців збільшилися на 10% у квартальному вираженні та на 16% у річному.

Білоруси витратили в Польщі близько 135 млн. доларів, а росіяни – 20 млн. доларів.

Громадяни України в середньому витрачали в польських магазинах 180 доларів, білоруси – 160 доларів, а росіяни – 120 доларів.

Українці традиційно найчастіше купували у поляків будівельні матеріали, домашню техніку і запчастини до автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі року приватні покупки українців у прикордонних польських магазинах збільшилися на 20% до близько 180 млн. доларів, що становило половину всіх витрат іноземців, які перетинають східний кордон Польщі.

Минулого року українці збільшили закупівлі у прикордонних районах Польщі на 10% - до близько 800 млн. доларів

Довідка УНІАН. Польський GUS оцінює витрати іноземців і поляків, які перетинають східний кордон Польщі, на базі заповнюваних ними анонімних анкет, в яких вони декларують заплановані витрати, з 2008 року.

Українське законодавство дозволяє ввозити до країни ”в приватному порядку” (без митного оформлення) товари вартістю до 200 євро.