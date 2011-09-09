Комісар ЄС позитивно оцінює газові контракти Тимошенко

Брюссель. 9 вересня. УНІАН. Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР заявляє, що газова угода, досягнута екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО з прем’єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ в 2009 році, мала позитивний вплив на постачання газу в Європу.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, відповідаючи на прохання прокоментувати домовленості 2009-го року.

“Я би хотів тільки нагадати, що угода, досягнута тоді, сприяла безпеці постачання газу в Європу”, - сказав комісар.

Як повідомляв УНІАН, зараз в Україні проводиться судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО за обвинуваченням у перевищенні владних повноважень та завдання збитків державі при досягненні домовленостей щодо постачання газу в Україну.

На початку 2009-го року через відсутність нових угод про постачання газу, Росія припинила постачання газу в Україну, в результаті чого були припинені також постачання газу в Європу.