Білорусь продовжить співпрацю з Європою

Мінськ. 12 вересня. УНІАН. Білорусь залишається прихильницею контактів і діалогу з Європою, заявив журналістам міністр закордонних справ Білорусі Сергій МАРТИНОВ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, Міністерство закордонних справ Білорусі має намір продовжувати співпрацю із західними колегами, незважаючи на труднощі у відносинах з низкою країн, які виникли останнім часом.

”Незважаючи на те, що тематика цих контактів іноді буває досить непростою, іноді носить гострий характер, вони триватимуть, і це правильно”, - сказав очільник МЗС.

Міністр відзначив, що працює у постійному контакті з колегами з європейських держав.

”Білорусь була і залишається прихильницею і контактів, і діалогу з Європою, тому що ми упевнені, що на шляху взаємного мовчання і взаємного ігнорування не можна знайти істину і домогтися результатів”, - резюмував С.МАРТИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня ц.р. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив про намір продовжувати вибудовувати відносини із західними країнами.

«Робили ми назустріч Заходу кроки і робимо. Я не хочу, щоб у нас були погані відносини із Заходом», — сказав О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, Білорусь ніколи б не відмовилися від допомоги в нинішній час: ні від західної, ні від російської, ні від китайської.