В Україні дешевшає цибуля: скільки зараз коштує кілограм

Фермери "відкладають" овочі високої якості в очікуванні вигідніших цін.

Ціни в Україні на ріпчасту цибулю за тиждень знизилися на 10% і наразі складають 9-15 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Причина зниження цін на овоч - збільшення пропозиції та зменшення попиту на ринку. Виробники віддають все більше цибулі на продаж, тоді як попит залишається порівняно невисоким.

Небажання покупців купувати цибулю експерти ринку пояснюють збільшенням пропозиції продукції найнижчої якості. Через несприятливі погодні умови в період збору врожаю якість овочу постраждала, внаслідок чого частина цибулі непридатна для тривалого зберігання. Аби якнайшвидше реалізувати некондиційні овочі, виробники продовжують знижувати ціни.

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А от цибуля високої якості рідко надходить у продаж – фермери відкладають її в сховища в очікуванні кращих цін. Попри зниження вартості цибулі, овоч в середньому коштує на 37% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Ціни на цибулю в супермаркетах України

Цибуля ріпчаста вагова в Varus коштує 18,9 гривні за кілограм.

В "Сільпо" цибулю продають зі знижкою по 14 грн/кг замість 19,6 грн/кг (-29%).

За кілограм цибулі в Novus просять 18,99 грн.

Ціни на цибулю в Україні – останні новини

Слід зазначити, що минулого тижня ціни на цибулю в Україні різко зросли з 11-15 до 14-17 грн/кг, що у відсотковому значенні становить до 27%.

Експерти попереджають, що навесні Україна може зіткнутися з високими цінами на цибулю та її дефіцитом. Це пояснюють зокрема експортним попитом. Продукція вже відвантажується до Молдови, Румунії та Болгарії, причому закордонні покупці цікавляться не лише цибулею, а й картоплею та іншими овочами.

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