Депутат ЄП Залевські: Януковичу варто переглянути свою позицію...

Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Депутат Європарламенту Павел ЗАЛЕВСЬКІ (група народних партій, Польща) вважає, що якщо Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не перегляне свою позицію, він позбавить українців Європи.

Про це йдеться в його коментарі, переданому УНІАН, коментуючи схвалену сьогодні Європарламентом резолюцію по ситуації в Україні.

“Я сподіваюсь, що Віктор ЯНУКОВИЧ перегляне свою позицію, а резолюція покаже йому справжні наміри Євросоюзу, бо, незважаючи на нинішній скептицизм з боку деяких провідних країн, надалі ще є надія на Угоду про асоціацію цього року”, - зазначається в коментарі.

При цьому, він підкреслив, що в документі є заклик до Єврокомісії визнати, що візит В.ЯНУКОВИЧА, запланований попередньо на 20 жовтня, був не скасований, а перенесений, а також, що на президента України чекають у ЄС напередодні саміту.

На думку депутат, вплив на остаточний варіант резолюції мала дуже позитивно оцінена Єврокомісією робота, яку виконали переговорні групи України та ЄС з метою довести переговори про угоду про асоціацію до “щасливого фіналу”.

П.ЗАЛЕВСЬКІ підкреслив, що критичні думки щодо засудження колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та стану демократії в судовій системі в цілому, висловлені в резолюції, мали б бути враховані для виправлення ситуації в цій сфері в цілому, що, за його словами, визнають навіть “деякі провідні члени Партії регіонів, які зорієнтовані на Європу”.

“Вже багато місяців тому я писав на сторінках польської преси, що для Києва період польського головування – це останній дзвінок. Якщо В.ЯНУКОВИЧ думає про відкладення угоди, то де-факто це означатиме, що він позбавить українців можливості скористатися з її дії, можливо, навіть назавжди, - підкреслив депутат.