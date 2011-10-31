Янукович вірить в успішне завершення переговорів з ЄС у грудні

Київ. 31 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається на успішне завершення переговорів з Європейським Союзом щодо угоди про асоціацію у грудні поточного року.

Про це йдеться у його вітанні Президентові Європейської Ради Герману Ван РОМПЕЮ з нагоди дня народження, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

«Сподіваюся, що результати саміту «Україна - Європейський Союз», запланованого на 19 грудня 2011 року у Києві, засвідчать успішне завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію», - підкреслюється у вітанні.

В.ЯНУКОВИЧ щиро вітає Г.РОМПЕЯ з днем народження і бажає йому родинного благополуччя, міцного здоров`я та невичерпної енергії.

«Нехай постійний успіх супроводжує Вашу наполегливу діяльність, спрямовану на зміцнення об`єднаної Європи та підвищення ролі Європейського Союзу у світі», - підкреслює Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ наголошує, що високо цінує їх діалог, який має велике значення для поглиблення європейської інтеграції України.

«Вірю, що завдяки Вашій активній та конструктивній позиції, а також умінню знаходити компроміси ми зможемо забезпечити подальший прогрес у відносинах між Україною та Європейським Союзом», - наголошується в привітанні.