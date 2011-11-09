Берлусконі готовий піти

Брюссель. 9 листопада. УНІАН. Прем’єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ готовий залишити свою посаду після схвалення ключових економічних реформ, реалізацію яких він пообіцяв Європейському Союзу.

Як передає AFP, про це йдеться в заяві Кабінету С.БЕРЛУСКОНІ, розповсюдженій ввечері 8 листопада після консультацій італійського прем’єра з Президентом Джорджио НАПОЛІТАНО.

“Як тільки зобов’язання будуть виконані, прем’єр-міністр подасть свою відставку голові держави”, - написано у заяві.

Після цього Президент Італії розпочне традиційні консультації з урахуванням пропозицій більшості та опозиції.

Передбачається, що італійський парламент має схвалити ключові економічні реформи для попередження боргової кризи в середині листопада.