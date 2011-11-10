Єврокомісія очікує на стагнацію економіки Європи

Брюссель. 10 листопада. УНІАН. Європейська комісія очікує на стагнацію економіки в 2012 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань економічних та монетарних справ Оллі РЕН, представляючи традиційний осінній прогноз Єврокомісії.

“Зростання зупинилося в Європі, і ми можемо потрапити до нової фази рецесії”, - заявив комісар.

За словами комісара ЄС, зростання ВВП в 2012 році планується на рівні 0,6% в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) та 0,5% в країнах-членах зони євро.

Разом з тим, комісія сподівається, що зростання ВВП дещо прискориться в 2013 році, коли воно може сягнути 1,5% в ЄС-27 та 1,3% в зоні євро.

О.РЕН повідомив, що на наступний рік Єврокомісія очікує певного уповільнення інфляції і фіксації її на рівні нижчому, ніж 2%.

Разом з тим, за словами комісара ЄС, рівень зайнятості практично не зростатиме в 2012 році, а рівень безробіття збережеться на нинішньому рівні – близько 9,5%.

Комісія також сподівається на певне зменшення дефіцитів бюджетів. За словами О.РЕНА, за підсумками 2012 року дефіцит бюджетів ЄС-27 має сягнути 3,9%, бюджетів країн єврозони – 3,4%.

Комісар зазначив, що серед ризиків, які можуть негативно вплинути на економіку Європи – поглиблення кризи суверенних боргів, “розриви” між фінансовим сектором та реальною економікою, уповільнення світової торгівлі.