Росія просить Францію стати адвокатом ”Південного потоку”

Москва. 18 листопада. УНІАН. Росія просить Францію сприяти у наданні проекту «Південний потік» пріоритетного статусу в Європейському союзі.

Про це йдеться у підсумковому документі XVI засідання російсько-французької комісії з питань двосторонньої співпраці на рівні глав урядів, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Російська сторона звернулася до Франції з проханням сприяти у наданні проекту «Південний потік» статусу «проекту Європейського інтересу», а також укладенні між Росією і ЄС міжнародної Угоди про співпрацю в реалізації трансграничних інфраструктурних проектів з експорту природного газу з Російської Федерації до ЄС і спільній роботі електроенергетичних систем», йдеться у документі.

Франція підкреслила, що майбутня угода між Росією і ЄС покликана створити прозорі і сприятливі рамки для забезпечення енергобезпеки Росії і ЄС.

Сторони підтримують співпрацю між ВАТ «Газпром» і компанією «Тоталь» за проектом освоєння Штокманського газоконденсатного родовища і наголосили на необхідності ухвалення до кінця року інвестиційного рішення за цим пріоритетним проектом. Французька сторона вважає, що, враховуючи високу вартість проекту, розробка Штокмановського родовища вимагає також внесення змін до податкових умов, включаючи, зокрема, звільнення від зборів на видобування і від експортних зборів.

Також відзначено успішний хід реалізації проекту розробки Хар‘ягінського родовища компаніями ВАТ «Зарубежнефть», компанією «Тоталь» й іншими акціонерами. Сторони дали позитивну оцінку входженню компанії «Тоталь» в акціонерний капітал ВАТ «Ямал-СПГ» і ВАТ «Новатек».

Сторони вітали успішний розвиток співпраці компанії «Тоталь» і ВАТ «Новатек» у рамках діяльності спільного підприємства з реалізації проекту проведення техніко-економічного обгрунтування і розробки Термокарстового газоконденсатного родовища.

Як повідомляв УНІАН, раніше Євросоюз відмовив ”Газпрому” в особливому правовому статусі для газопроводу ”Південний потік”.