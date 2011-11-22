Представники Генпрокуратури та опозиції розповіли в ЄП про справи Тимошенко

Брюссель. 22 листопада. УНІАН. Ряд депутатів Європарламенту заслухали погляди Генеральної прокуратури України та опозиції щодо кримінальних справ проти колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, зустріч відбулася ввечері 21 листопада, а її організатором виступив заступник голови групи Прогресивного альянсу соціалістів та демократів Ханнес СВОБОДА (Австрія).

“Це була гарна зустріч, ми дізналися позицію Генеральної прокуратури, ми запросили також опозицію коротко представити ці справи”, - сказав журналістам після зустрічі Х.СВОБОДА.

Генеральну прокуратуру представляв перший заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН, опозицію – заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ і захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

“Була відкрита дискусія щодо подій, які відбуваються в Україні. Йшлося про кримінальні справи щодо екс-прем’єра ТИМОШЕНКО, справи, які розслідуються, і справи, які вже знаходяться у суді”, - зазначив Р.КУЗЬМІН.

Х.СВОБОДА зауважив, що ця зустріч стала лише початком діалогу. “Ми запросили пана Мікаеля ЛІНГБО. Це данський адвокат, він дуже критично оцінює цей процес (проти Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН), і ми проведемо дискусію з ним”, - заявив європарламентарій.

За його словами, така зустріч з данським правозахисником, членом Данського Гельсінського комітету з прав людини може відбутися ще до кінця цього року.

У ході зустрічі, яка проходила за зачиненими дверима, депутати спочатку заслухали інформацію Р.КУЗЬМІНА, а потім запросили представників української опозиції виступити зі своїми заявами.

Як повідомив журналістам Г.НЕМИРЯ, на зустріч прийшли переважно помічники депутатів Європарламенту.

«Було лише 5 депутатів. Троє з них залишили залу після перших 15 хвилин презентації. Залишилося двоє: один депутат від “зелених” і пан СВОБОДА», - сказав заступник голови партії “Батьківщина”.

“Я сказав кілька речей щодо так званого розслідування проти ТИМОШЕНКО, яке не є розслідуванням кримінальним, але політичним”, - заувачив у свою чергу С.ВЛАСЕНКО.

“Я підкреслив, що всі нові справи, які були розпочаті проти ТИМОШЕНКО, не є новими, вони були відкриті у 2001 та 2003 роках, усі вони були закриті у 2004 та 2005 роках, усі обвинувачення були оцінені судами, усі рішення судів показали, що вона не винувата і не робила нічого, що могло б називатися кримінальною діяльністю”, - заявив С.ВЛАСЕНКО.