Янукович готовий до паузи в євроінтеграції
Є країни, які вважають, що Україна не досягла критеріїв...
Київ. 22 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що євроінтеграція України може бути «поставлена на паузу».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів на спільній прес-конференції з Президентом Литви Далею ГРІБАУСКАЙТЕ сьогодні у Києві.
В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що на сьогодні практично завершено переговори щодо підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і залишилось ухвалити лише політичне рішення, зокрема, підписати, а потім ратифікувати цю угоду парламентами країн-членів ЄС.
Президент не зміг сказати, як проходитиме цей процес. «Ми бачимо, що є політики і є країни, які вважають, що Україна ще не досягла тих критеріїв, які пред’являються нашій країні», - зазначив він.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, можливо, доведеться зробити паузу, як це вже було у питанні євроінтеграції України. «Це можна зробити і зараз», - сказав він.
Водночас В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що процес євроінтеграції загалом для України не буде припинено, оскільки у країні продовжуються реформи.
Він вкотре підкреслив, що для України є дуже важливою фіксація в Угоді про асоціацію перспективи членства у ЄС.
За словами Президента, деякі політики говорять, що цей пункт може ускладнити ратифікацію угоди у деяких парламентах. «Але в нас оптимістичний настрій. Ми виконуємо сьогодні партнерські зобов’язання, які взяли на себе», - сказав він та нагадав, що Україна завершила переговори щодо створення зони вільної торгівлі з ЄС, виконала першу частину плану дій зі встановлення безвізового режиму.
«Це факти, які є реальністю. Решта буде залежати від деяких обставин», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що ще багато часу до грудневого саміту Україна-ЄС, і переговорний процес триває.
«Занепокоєння, яке існує, воно є і в нас», - сказав він.