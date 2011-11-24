В 2012 в Україні відбудеться засідання Північно-Атлантичної ради
08:25, 24 листопада 2011Новини ЄС
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Дати поки узгоджують
Брюссель. 24 листопада. УНІАН. У 2012 році у Києві відбудеться засідання Північноатлантичної ради на рівні послів.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив журналістам ввечері 23 листопада заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН після завершення засідання Комісії Україна - НАТО.
“Дуже позитивно сприйняли підтвердження запрошення послам відвідати Україну”, - сказав заступник міністра.
За словами П.КЛІМКІНА, дата проведення такого засідання поки не узгоджена.
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