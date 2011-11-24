МЗС поки продовжує роботу з євроінтеграції

Брюссель. 24 листопада. УНІАН. Міністерство закордонних справ України поки продовжує роботу у напрямку євроінтеграції.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив журналістам ввечері 23 листопада заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН.

“Поки що ми продовжуємо роботу по всіх напрямках, які стосуються євроінтеграції України: і по Угоді про асоціацію, і по безвізовому режиму, по всіх ключових напрямках”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключив, що євроінтеграція України може бути «поставлена на паузу». Він зазначив, що ряд країн вважають, що Україна поки не досягла необхідних критеріїв, які висуваються до офіційного Києва.