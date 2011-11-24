Польский експерт не вірить в ефективність візитів лідерів Польщі до України

Варшава. 24 листопада. УНІАН. Вчорашній візит в Україну міністра закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО та запланований на 28 листопада візит Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО навряд чи змінять позицію української влади у справі екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ.

За його словами, Польща, яка у другому півріччі 2011 року вперше в історії головує у Європейському Союзі, покладала великі сподівання на те, що за цей час Євросоюз підпише або хоча б парафує Угоду про асоціацію з Україною.

Як сказав експерт, справа Ю.ТИМОШЕНКО, яку західні політики вважають політично вмотивованою, ставить під сумнів не лише парафування угоди, а й проведення 19 грудня у Києві саміту Україна - ЄС.

Для іміджу Польщі «це буде проблема, і тепер Польща намагається врятувати те, що можна, і ці візити про це свідчать», - сказав А.ШЕПТИЦЬКИЙ.