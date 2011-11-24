Депутат ЄП Коваль: фіксація перспективи членства в угоді з Україною - непринципова

Київ. 24 листопада. УНІАН. Голова Комітету з парламентської співпраці між Україною і Європейським Союзом Павел КОВАЛЬ закликає не перебільшувати проблему фіксації в Угоді про асоціацію між Україною і ЄС положення про перспективу членства України в Євросоюзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я думаю, що не треба перебільшувати проблему фіксації перспективи членства, оскільки у принципі в жодному з документів про асоціацію в історії Європейського Союзу таких записів не було», - сказав депутат Європарламенту.

На думку П.КОВАЛЯ, вже сам документ про асоціацію є обіцянкою перспективи членства.

«Треба розглядати цей документ як саму по собі перспективу членства», - сказав він.

Євродепутат відзначив, що у документах Європейського парламенту наголошується, що в майбутньому Україна має стати членом ЄС.

«Я часто лобіював, щоб в документах Європейського парламенту була б зафіксована фраза, що ми чекаємо, що Україна стане повноправним членом ЄС», - додав П.КОВАЛЬ.