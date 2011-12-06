ОБСЄ сподівається на відновлення роботи свого офісу в Мінську

Мінськ. 6 грудня. УНІАН. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) як і раніше зацікавлена у відновленні роботи своїх офісів у Білорусі та Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сьогодні заявив голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Петрос ЕФТІМІУ на відкритті 18-ої сесії Ради міністрів ОБСЄ у Вільнюсі.

«Ми так як і раніше пропонуємо парламентський діалог Білорусі, щоб допомогти їй виконати свої зобов`язання в рамках ОБСЄ», - цитує голову ПА ОБСЄ «БелаПАН».

На нинішній сесії у Вільнюсі міністри країн ОБСЄ планують обговорити питання, пов`язані з тривалими міжнародними конфліктами, а також питання співробітництва з державами – партнерами Організації, проблеми безпеки журналістів і свободи ЗМІ.

Раніше передбачалося, що участь у сесії Ради міністрів ОБСЄ візьме Верховний представник Євросоюзу в закордонних справах і політиці безпеки – віце-президент Європейської комісії Кетрін ЕШТОН. Проте в останню хвилину її приїзд було скасовано через те, що в Брюсселі затягнулася зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу.

У сесії Ради міністрів ОБСЄ, яка працюватиме 6-7 грудня, беруть участь глави МЗС 56 країн – членів ОБСЄ, зокрема міністр закордонних справ Білорусі Сергій МАРТИНОВ, а також держсекретар США Гіларі КЛІНТОН. Очікується, що після офіційних заходів Г.КЛІНТОН зустрінеться з представниками білоруської опозиції

Довідка УНІАН. Місія ОБСЄ працювала в Білорусі з 1998 року. 31 березня цього року мінський офіс ОБСЄ припинив роботу за рішенням білоруської влади. 31 грудня 2010 року представник Білорусі при міжнародних організаціях у Відні Олександр СИЧОВ поінформував членів постійної ради ОБСЄ про рішення Мінська не продовжувати мандат мінського офісу організації у зв`язку з «відсутністю об`єктивних підстав для збереження місії». На думку аналітиків, причиною закриття офісу стала негативна оцінка представниками ОБСЄ підсумків президентських виборів у Білорусі.

Захід засудив рішення офіційного Мінська про закриття офісу ОБСЄ. Верховний представник ЄС К.ЕШТОН і держсекретар США Г.КЛІНТОН виступили зі спільною заявою, в якій висловили жаль із цього приводу. На їхню думку, критична оцінка президентських виборів із боку ОБСЄ наочно продемонструвала, що виконання мандата місії в Білорусі не завершено.