Глава МЗС Угорщини відвідає Укрїну

Київ. 8 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ Угорської Республіки Янош МАРТОНІ відвідає з візитом Україну 12 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві посол Угорщини в Україні Міхаль БАЄР.

За його словами, під час візиту Я.МАРТОНІ планується підписати три документи, в тому числі міжурядову угоду про контроль перевезень і автомобільного руху через кордон.

«Цей документ визначає режим роботи і вид транспорту, який пропускається через певні пункти на кордоні, і забезпечуватиме можливість розширення роботи цих пунктів, а також дасть можливість відкрити нові пропускні пункти у разі потреби», - сказав М.БАЄР.

Також планується підписати протокол про консультації між МЗС України і Угорщини. За словами посла, у рамках цього документа між двома міністерствами планується проводити близько 10 заходів на рік.

Крім того, планується підписати протокол про взаєморозуміння. «У цьому протоколі будуть визначені установи, які співробітничатимуть у виконанні «дорожньої карти» з надання Україні безвізового режиму з ЄС», - додав посол.

При цьому М.БАЄР відзначив, що Угорщина підтримує надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом. «Ми думаємо, що однієї політичної підтримки мало, у нас є можливість допомогти Україні у цій сфері конкретними кроками», - сказав він.

За словами посла, цим документом намічена співпраця у таких питаннях, як захист персональних даних, забезпечення достовірності документів, розвиток міграційної служби.

М.БАЄР також відзначив зростання товарообороту між двома країнами. За його інформацією, у 2008 році товарооборот становив 3 млрд. 800 млн. доларів, у 2009-му - 2 млрд. доларів, у 2010-му - 2,8 млрд. доларів.

Посол вважає, що цього року товарооборот буде не менш як 3,5 млрд. доларів. «Двостороння торгівля відновлюється. Якщо нічого не перешкодить цьому процесу, наступного року є всі шанси зафіксувати новий рекорд в економічних відносинах двох країн», - сказав він.

Крім того, посол відзначив, що Україна і Угорщина активізували роботу з розширення договірно-правової бази. «Ми почали активно вести переговори з підготовки текстів і підписання угод між двома країнами», - додав М.БАЄР.