ПАРЄ може закликати Україну зняти обвинувачення проти колишніх урядовців

Брюссель. 19 грудня. УНІАН. Моніторинговий комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) виступає за скасування обвинувачень членам колишнього уряду України.

Як повідомляє прес-служба Ради Європи, про це йдеться у проекті резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”, схваленому 15 грудня на засіданні Комітету в Парижі.

“Асамблея вважає, що статті 364 та 365 українського Кримінального кодексу є занадто широкими для застосування та такими, що ефективно дають можливість для криміналізації пост-фактум нормального прийняття політичних рішень. Це суперечить принципу верховенства права та є неприйнятним. Асамблея, таким чином, закликає владу негайно видалити ці дві статті з Кримінального кодексу та зняти всі обвинувачення проти членів колишнього уряду, які базуються на цих положеннях”, - зазначається в проекті резолюції ПАРЄ.

В документі підкреслюється, що оцінка політичних рішень та їх наслідків є прерогативою парламентів та виборців, але не судів. При цьому, члени Комітету висловились за запровадження в Україні відповідних міжнародних стандартів щодо розділення політичної та кримінальної відповідальності.

В проекті документу також висловлюється жаль щодо чисельних порушень в ході судових процесів проти членів колишнього уряду, які, на думку Комітету, могли підірвати можливість для обвинувачених мати чесний судовий процес, в дусі статті 6-ї Європейської конвенції з прав людини.

Проект резолюції також відзначає, що всі порушення в ході судових процесів проти членів колишнього уряду є результатом неповноцінності судової системи України.

Крім того, в проекті документу висловлюється стурбованість швидким погіршенням стану здоров’я колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА, що перебувають у попередньому ув’язненні.

На думку Комітету, Ю.ЛУЦЕНКО та В.ІВАЩЕНКО потребують медичної допомоги за межами в’язниць. У зв’язку з цим в проекті висловлюється заклик звільнити цих осіб в очікування суду, щонайменше з гуманітарних причин.

Проект резолюції було схвалено Комітетом одностайно. Передбачається, що ПАРЄ розгляне його на своїй сесії наприкінці січня 2012 року.