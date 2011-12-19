Баррозу сподівається, що переговори Києва та Москви не вплинуть на постачання газу в ЄС
І готовий допомагати в модернізації української ГТС
Київ. 19 грудня. УНІАН. Голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ сподівається, що газові переговори України і Росії не позначаться на поставках газу до Європи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС сьогодні в Києві.
Ж.БАРРОЗУ підкреслив, що переговори не повинні вплинути на поставки газу до ЄС, оскільки це може негативно вплинути на імідж як України, так і Росії.
Він висловив вдячність Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ за те, що Україна гарантувала зі свого боку безперебійність поставок газу.
Голова Єврокомісії також відзначив необхідність активізації роботи щодо участі Євросоюзу в модернізації української газотранспортної системи. Він висловив готовність Єврокомісії допомагати Україні в цьому питанні й надалі.