Янукович хоче завершити переговори про безвізовий режим з ЄС до кінця 2014

Київ. 19 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що переговори щодо запровадження безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом будуть завершені до кінця 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

«У нас є надія, що ми цю роботу можемо завершити до кінця 2014 року, може, й раніше. Все буде залежати від політичної ситуації в Україні та від бажання обох сторін», - сказав він.

При цьому він підкреслив, що політична ситуація в Україні стабільна, а бажання у обох сторін є. Також він підкреслив, що перехід на безвізовий режим також залежить від виконання Україною всіх без винятку пунктів так званої дорожньої карти щодо встановлення безвізового режиму. Він висловив переконання, що перший етап виконання цієї карти завершиться у грудні 2011 року. Зокрема, за пленарний тиждень, що залишився у парламенту в грудні, будуть ухвалені всі рішення, які необхідні, щоб констатувати завершення виконання першого етапу плану дій.

В.ЯНУКОВИЧ сподівається, що вже у січні-лютому Україна отримає наступний етап дорожньої карти.

Також Президент України висловив упевненість, що до початку Чемпіонату Європи з футболу 2012 уже буде досягнуто певного результату щодо безвізового режиму між Україною та Євросоюзом. «Які (умови – УНІАН) дозволять створити більш комфортні умови для вболівальників, які приїжджатимуть як в Україну, так і в Польщу», - сказав Президент України.