Єврокомісія може розпочати процедуру про порушення законодавства ЄС проти Угорщини

Брюссель. 11 січня. УНІАН. Єврокомісія може порушити процедуру про порушення законодавства ЄС проти Угорщини за зміни до Конституції.

Про це йдеться у заяві Євро комісії, текст якої передано УНІАН.

“Комісія віддана повному використанню своїх повноважень щодо аналізу відповідності національного законодавства законодавству ЄС і залишає за собою право здійснити кроки, які видаватимуться необхідними, зокрема, започаткування процедури про порушення законодавства ЄС”, - написано у заяві.

УЦ документі нагадується, що 30 грудня парламент Угорщини схвалив низку кардинальних законів, тексти яких були передані Євро комісії 10 днів назад. На сьогодні робота над аналізом відповідності цих законів, в тому числі і нової редакції Конституції країни законодавству ЄС перебуває на фінальній стадії.

Стурбованість Єврокомісії на сьогодні стосується питань незалежності центрального банку Угорщини, вимоги щодо обов’язкової відставки суддів та прокурорів у віці 62 років замість 70, а також незалежність національного органу влади із захисту персональних даних.

“Служби Комісії завершать юридичний аналіз в наступні дні. Це дасть можливість Комісії, на підставі солідної юридичної оцінки, схвалити належні рішеня на наступному засіданні 17 січня”, - зазначається в заяві Єврокомісії.

Комісія наголосила на готовності використати свої повноваження для забезпечення верховенства права, включаючи повагу до свободи ЗМІ, демократичних принципів та фундаментальних прав, зазначивши при цьому, що найшвидшим шляхом вирішення проблем, що викликають стурбованість Комісії, було б схвалення відповідних рішень місцевою владою.