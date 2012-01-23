Лідери ЄС вітають результати референдуму в Хорватії про приєднання

Брюссель. 23 січня. УНІАН. Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ та Президент Єврокомісії Жозе Мануел БАРРОЗУ привітали результати референдуму в Хорватії про приєднання до ЄС.

Про це йдеться у їх заяві, текст якої передано УНІАН.

“Ми вітаємо позитивний результат референдуму щодо приєднання Хорватії до Європейського Союзу. Цим голосуванням громадяни Хорватії підтримали європейську інтеграцію”, - написано в заяві.

“Ми вітаємо Хорватію та її народ з їхнім вибором: членство в ЄС відкриває нові можливості для них і допоможе забезпечити стабільність та процвітання їх нації”, - переконані лідери ЄС.

За словами Президентів Європейської Ради та Єврокомісії, після отримання мандату народу, уряд Хорватії може завершити необхідні підготовчі процедури для членства. Зокрема, лідери ЄС зазначили, що очікують на ратифікацію парламентом Хорватії та парламентами країн-членів ЄС угоди про членство з тим, щоб з 1 липня 2013 року Хорватія могла приєднатися до ЄС.

“Наступне приєднання Хорватії надсилає чіткий сигнал всьому регіону Південно-Східної Європи. Воно демонструє, що через політичну сміливість та обумовлені реформи, членство в ЄС може бути досягнуто”, - підкреслили Х.Ван РОМПОЙ та Ж.М.БАРРОЗУ.

За попередніми даними, понад 65% громадян Хорватії, що проголосували під час референдуму 22 січня, висловилися на підтримку приєднання країни до ЄС.