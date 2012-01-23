Страсбург. 23 січня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проведе дебати з поточних питань щодо ситуації в Росії після виборів.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу у Страсбурзі перед початком першої сесії Асамблеї Президент ПАРЄ Мевлут ЧАВУШОГЛУ.

Відповідаючи на запитання, чому Бюро ПАРЄ вирішило провести дебати з поточних питань без схвалення будь-якого документу, а не дебати за терміновою процедурою, як це пропонувалося раніше, Президент ПАРЄ зазначив, що таке рішення було схвалено у зв’язку з тим, що в березні в Росії відбудуться президентські вибори.

“Багато членів виступили за дебати з поточних питань, оскільки буде доповідь по результатам парламентських виборів, а термінові дебати – провести після президентських виборів за потреби”, - сказав він.

ПАРЄ на початку засідання також не підтримало проведення дебатів за терміновою процедурою. За проведення таких дебатів висловилися 94 депутати, а за проведення дебатів з поточних питань – також 94 депутати. При цьому, для подолання рішення Бюро потрібна була підтримка не менше двох третин депутатів, присутніх в залі.