Страсбург. 26 січня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) стурбована недосконалістю нового закону про вибори в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”, схваленій сьогодні на сесії ПАРЄ в Страсбурзі.

За резолюцію проголосували 69 депутатів, проти - 8, утрималися - 14.

“Вітаючи вирішення кількох питань, що раніше викликали стурбованість, Асамблея висловлює жаль щодо того, що основні рекомендації (Венеціанської комісії – УНІАН), зокрема, схвалення Об’єднаного виборчого кодексу та схвалення пропорційної системи регіональних виборів не були реалізовані”, - зазначається в резолюції.

Разом з тим, депутати ПАРЄ привітали схвалення нового закону про вибори народних депутатів України консенсусом за участі представників опозиції.

У документі також висловлюється стурбованість збільшенням прохідного бар’єру до 5% разом із забороною партіям формувати передвиборчі блоки, що може негативно вплинути на можливості нових чи маленьких партій бути представленими у парламенті.

“Асамблея стурбована, що ці положення можуть зменшити плюралізм та надалі збільшити поляризацію в новому парламенті”, - написано в документі.

При цьому, Асамблея порекомендувала українській владі зменшити прохідний бар’єр та скасувати заборону на участь блоків партій у виборах ще до проведення наступних парламентських виборів.

У документі також висловлюється жаль щодо того, що нове виборче законодавство, як і попередні, обмежує права на участь у виборах для осіб, що скоїли злочин, незалежно від ступеню його тяжкості, та міститься пропозиція розглянути можливість зміни такого підходу в рамках процесу конституційної реформи.

Крім того, в резолюції міститься заклик до повної реалізації у виборчому законодавстві рекомендацій Групи країн проти корупції Ради Європи (GRECO) щодо фінансування політичних партій.