Італія збільшила податок на проживання іноземців

Брюссель. 30 січня. УНІАН. Сьогодні, 30 січня, набирає чинності декрет італійського уряду про підвищення плати при отриманні чи поновленні дозволу на проживання іноземцями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Християнського товариства українців в Італії.

Згідно з повідомленням, до останнього часу при подачі документів на отримання чи поновлення дозволу на проживання іноземці сплачували 72,12 євро. В цю суму входили послуги пошти, витрати на виготовлення електронного дозволу на проживання та державне мито.

Відтепер іноземці мають доплачувати до цієї суми при отриманні чи поновлені документів 80 євро (якщо дозвіл на проживання видається на термін до 1 року), 100 євро (якщо дозвіл видається на термін від 1 до 2 років) і 200 євро за отримання чи поновлення постійного дозволу.

Декрет був схвалений ще урядом Сільвіо БЕРЛУСКОНІ. І хоча, як зазначає прес-служба, новий прем’єр Маріо МОНТІ обіцяв переглянути це рішення, однак відповідні міністерства не дійшли згоди в цьому питанні.

Гроші, що додатково надійдуть до бюджету в результаті дії цього декрету, влада планує використати для створення фонду, який би оплачував депортацію нелегалів, збільшував фінансування правоохоронних органів та на оплату збільшення кількості персоналу у відділках міграції в префектурах.

За словами голови Християнського товариства українців в Італії Олеся ГОРОДЕЦЬКОГО, які цитуються в повідомленні, урядове рішення “вдарить по кишені” 200 тис. українців.

“Адже звільнені від нового податку лише окремі категорії: неповнолітні діти, політичні біженці, особи, що прибули на лікування. А всі інші легальні мігранти раніше чи пізніше будуть змушені поновляти документи, а отже, і платити новий податок”, - зазначив О.ГОРОДЕЦЬКИЙ.