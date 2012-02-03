Європа не бачить нічого критичного в зниженні постачань газу

Брюссель. 3 лютого. УНІАН. Єврокомісія відзначає зменшення постачання російського газу, однак заявляє, що ситуація не критична.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марлєн ХОЛЗНЕР.

“Ми не перебуваємо в критичному стані, оскільки всі країни-члени змогли підготуватися”, - сказала вона.

За словами представника Єврокомісії, зменшення постачань газу на сьогодні спостерігається в кількох країнах-членах ЄС, зокрема, в Польщі, Словаччині, Австрії, Угорщині, Греції, Румунії та Італії.

Як зазначила М.ХОЛЗНЕР, контракти, які має російський “Газпром” з європейськими компаніями, дозволяють певну гнучкість в обсягах постачання при складних погодних умовах, які зараз спостерігаються в Росії. Разом з тим, вона не змогла уточнити, наскільки можуть бути змінені обсяги постачання газу, зазначивши, що це питання обумовлюється контрактами між учасниками ринку.

Представник Єврокомісії також зазначила, що Комісія перебуває в контакті з російським посольством при ЄС, а також поінформувала сьогодні членів Газової координаційної групи про стан з постачанням газу.

Крім того, М.ХОЛЗНЕР нагадала, що після переривання постачань газу в січні 2009 року, Комісія здійснила низку заходів, зокрема, допомогла у фінансуванні проектів з об’єднання енергетичних мереж країн-членів Європи. При цьому, ЄС схвалив Директиву, яка зобов’язує країни-члени передбачати достатні можливості для того, щоб прожити 30 днів без постачань газу в умовах переривання його постачання.