Угорщина виконає зобов`язання перед пасажирами збанкрутілої Malev

Брюссель. 3 лютого. УНІАН. Єврокомісія заявляє, що Угорщина обіцяє виконати зобов’язання перед пасажирами збанкрутілої авіакомпанії Malev.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Хелен КЕРНС.

“Влада Угорщини пообіцяла виконати положення Директиви, згідно з якою всі пасажири отримають нові квитки, або їм будуть повернуті гроші”, - заявила представник ЄС.

“Пріоритет – захист пасажирів”, - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні найбільша угорська авіакомпанія Malev повідомила про припинення польотів через банкрутство.

Рішення про припинення польотів було схвалено після арешту двох літаків компанії – одного в ізраїльському аеропорту імені Бен-Гуріона, іншого – в аеропорту Дубліна.