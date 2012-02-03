Угорщина виконає зобов`язання перед пасажирами збанкрутілої Malev
Будапешт пообіцяв Єврокомісіїї
Брюссель. 3 лютого. УНІАН. Єврокомісія заявляє, що Угорщина обіцяє виконати зобов’язання перед пасажирами збанкрутілої авіакомпанії Malev.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Хелен КЕРНС.
“Влада Угорщини пообіцяла виконати положення Директиви, згідно з якою всі пасажири отримають нові квитки, або їм будуть повернуті гроші”, - заявила представник ЄС.
“Пріоритет – захист пасажирів”, - додала вона.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні найбільша угорська авіакомпанія Malev повідомила про припинення польотів через банкрутство.
Рішення про припинення польотів було схвалено після арешту двох літаків компанії – одного в ізраїльському аеропорту імені Бен-Гуріона, іншого – в аеропорту Дубліна.