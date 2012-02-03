Янукович хоче прозорих правил для енергоринку

Мюнхен. 3 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що приклад України свідчить про необхідність напрацювання прозорих правил гри для енергоринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні, виступаючи на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

“Відповідно до дуже невигідного для нас контракту, Україна має платити надмірно високу і дуже невигідну ціну за газ”, - сказав Президент.

Він зазначив, що контрактом між НАК “Нафтогаз України” та ВАТ “Газпром” також передбачено, що наша держава має купувати газу більше, ніж їй потрібно, а термін дії самого контракту розрахований на 10 років.

“Приклад України свідчить про необхідність консолідації спільних зусиль з напрацювання чітких прозорих правил гри в енергетичній сфері”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.