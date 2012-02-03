Янукович хоче реалізації домовленостей з ЄС з модернізації ГТС

Київ. 3 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає європейців взяти участь в модернізації української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на 48-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Він зазначив, що вже впродовж багатьох років Україна є надійним транзитером природного газу до Європи, на сьогоднішній день близько 70% російського газу поставляється в країни Євросоюзу трубопроводами України. При цьому, Президент відзначив, що потенціал національної газотранспортної системи зараз використовується лише на дві третини.

Він нагадав, що одночасно Україна має наймогутнішу в Європі систему підземного зберігання природного газу, що складається з 13 сховищ загальною активною місткістю близько 32 млрд. кубометрів.

”Тому я переконаний, що збереження цього ефективного, надійного і зручного маршруту в належному технічному стані та його максимальне комерційне використання – на користь всіх учасників європейського енергетичного ринку”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

”У зв`язку з цим ми розраховуємо на реалізацію нашими європейськими партнерами і міжнародними фінансовими організаціями домовленостей про участь в модернізації газотранспортної системи України, зокрема, досягнутих на міжнародній конференції Україна-ЄС в Брюсселі 23 березня 2009 року”, - сказав він.

Водночас, повідомив Президент, що в липні 2011 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за власні кошти вже почала роботи з реконструкції першої лінії газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород».

”Відзначу також, що проведений експертами аналіз підтвердив ефективність і життєздатність української ГТС, зокрема, з екологічного погляду”, - наголосив він.