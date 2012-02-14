Люксембург хоче кращих економічних відносин з Україною
11:37, 14 лютого 2012Новини ЄС
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Заявив голова парламенту країни після зустрічі з українським колегою
Люксембург. 14 лютого. УНІАН. Голова палати депутатів Люксембургу Лоран МОЗАР виступає за покращання економічних відносин з Україною.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Люксембурзі журналістам після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ.
«Ми домовились, що це дуже важливо покращувати економічні відносини між нашими країнами», - сказав Л.МОЗАР.
Л.МОЗАР зазначив, що зараз люксембурзькі компанії інколи зустрічаються з проблемами на українському ринку.
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