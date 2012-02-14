Люксембург хоче кращих економічних відносин з Україною

Люксембург. 14 лютого. УНІАН. Голова палати депутатів Люксембургу Лоран МОЗАР виступає за покращання економічних відносин з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Люксембурзі журналістам після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ.

«Ми домовились, що це дуже важливо покращувати економічні відносини між нашими країнами», - сказав Л.МОЗАР.

Л.МОЗАР зазначив, що зараз люксембурзькі компанії інколи зустрічаються з проблемами на українському ринку.