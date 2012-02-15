Відновлено дію угоди про наукове співробітництво між Україною та ЄС

Брюссель. 15 лютого. УНІАН. Відновлено дію угоди про наукове та технологічне співробітництво між Україною та ЄС.

Як повідомили УНІАН у представництві України при ЄС, відповідну інформацію оприлюднено 14 лютого в Офіційному журналі ЄС.

Угода про наукове і технологічне співробітництво створює юридичну базу для координації співпраці України та ЄС у сфері наукового і технологічного співробітництва.

Згідно з повідомленням представництва України при ЄС, цей документ, зокрема, надасть імпульс для інтеграції вітчизняних наукових установ до Європейського дослідницького простору та використання ними існуючих інструментів та механізмів забезпечення актуальних досліджень і розвитку.

“Доступ до сучасних європейських науково-технологічних розробок сприятиме відновленню позицій України, як країни-постачальника, а не лише споживача високотехнологічної продукції”, - написано у повідомленні.

При цьому, у представництві зазначили, що важливим елементом відновленої Угоди стало створення Спільного Комітету зі співробітництва в галузі науки та технологій, перше засідання якого відбулося 23 листопада 2011.

Як повідомляв УНІАН, угоду про наукове і технологічне співробітництво було підписано 4 липня 2002 року в Копенгагені. Термін дії угоди завершився 8 листопада 2009 року. Для відновлення дії Угоди на наступні п`ять років сторони мали пройти відповідні внутрішні процедури. Європейська сторона завершила цей процес у березні 2011 року, українська - у грудні 2011 року, про що поінформувала Секретаріат Ради ЄС 21 грудня 2011.

Відповідно до статті 12, угода про відновлення угоди про наукове і технологічне співробітництво набула чинності 21 грудня 2011 року.