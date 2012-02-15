74% європейців бачать корупцію головною проблемою їх країн

Брюссель. 15 лютого. УНІАН. 74% європейців кажуть, що корупція залишається значною проблемою для їхньої країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать результати опитування, проведеного TNS Opinion & Social на замовлення Генерального директорату “Внутрішні справи” Єврокомісії.

При цьому, як зазначається в результатах опитування, оцінка проблеми корупції значно відрізняється в залежності від країни-члена ЄС. Так, 98% опитаних в Греції заявили, що вважають корупцію значною проблемою для своєї країни, у той час, як таку ж саму думку висловили лише 19% респондентів з Данії.

Майже половина опитаних (47%) вважають, що за останні три роки рівень корупції в їхніх країнах зріс.

Найбільше таке зростання відзначили респонденти зі Словенії (74%), Кіпру (73%), Чехії (70%), Португалії (68%) та Румунії (67%).

Майже третина опитаних (35%) вважають, що рівень корупції за останні 3 роки не змінився, і лише 7% опитаних відзначили зменшення корупції.

На думку респондентів, корупція спостерігається практично на всіх рівнях влади. Так, за даними опитування, 76% респондентів відзначили корупцію на рівні місцевої влади, 75% - регіональної влади, 79% - національних інститутів влади, 73% - на рівні європейських інституцій.

Опитування проводилось з 3 по 18 вересня. В ході опитування було опитано 26856 респондентів в 27 країнах-членах ЄС.