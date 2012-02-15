Європейці кажуть, що хабарі беруть, в основному, політики

Брюссель. 15 лютого. УНІАН. Майже половина європейців вважає, що найбільше хабарі беруть політики, а також чиновники, що відповідають за державні закупівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать результати опитування, проведеного TNS Opinion & Social на замовлення Генерального директорату “Внутрішні справи” Єврокомісії.

Згідно з результатами опитування, 57% респондентів вважають, що найбільше беруть хабарів та зловживають службовим становищем політики, 47% - чиновник, що відповідають за державні закупівлі.

Найменше, на думку європейців, залучені до корупційної діяльності працівники сфери освіти (17%).

Серед найбільших факторів, що сприяють корупції європейці вважають тісні відносини між бізнесом та політикою (40%), відсутність дій з боку політиків у боротьбі з корупцією (36%) та недостатність прозорості у розподілі бюджетних коштів (33%).

При цьому, більшість опитаних (68%) вважає, що прозорість в сфері фінансування політичних партій є недостатньою.

Приблизно стільки ж опитаних (67%) вважають, що корупція є частиною бізнес-культури в їхніх країнах. Найбільше прихильників такої точки зору в Греції, Кіпрі, Італії та Чехії (понад 88%), а найменше – в Данії (21%).

При цьому, 57% респондентів вважають, що корупція в їхній країні часто пов’язана з організованою злочинністю.

Опитування проводилось з 3 по 18 вересня. В ході опитування було опитано 26856 респондентів в 27 країнах-членах ЄС.