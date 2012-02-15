Європейці у вирішенні корупційних скарг вірять в поліцію і суди

Брюссель. 15 лютого. УНІАН. Європейці у розв’язанні корупційних проблем найбільше довіряють поліції та судам.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать результати опитування, проведеного TNS Opinion & Social на замовлення Генерального директорату “Внутрішні справи” Єврокомісії.

Так, згідно з результатами опитування, поліції у розгляді скарг проти корупційних діянь довіряють 42% респондентів, судовій системі – 41%, у той час як національним політикам – лише 6%, а інституціям ЄС – лише 5%.

Тільки третина опитаних (33%) вважає себе поінформованою про рівень корупції в країні. І лише в чотирьох країнах-членах ЄС більше половини респондентів назвали себе добре поінформованими про рівень корупції в країні: Кіпрі (69%), Греції (57%), Румунії (53%) та Італії (52%).

Незважаючи на те, що майже три чверті опитаних назвали корупцією важливою проблемою для їхньої країни, 67% опитаних не відчувають на собі її негативних наслідків в повсякденному житті, і лише 8% заявили, що їх просили, або очікували від них хабарів протягом минулого року.

Опитування проводилось з 3 по 18 вересня. В ході опитування було опитано 26856 респондентів в 27 країнах-членах ЄС.