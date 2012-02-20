Греція сподівається отримати сьогодні рішення про другу програму допомоги ЄС
Заява міністра фінансів країни
Брюссель. 20 лютого. УНІАН. Греція сподівається на схвалення Єврогрупою на своєму сьогоднішньому засіданні другої програми допомоги країні.
Про це йдеться у заяві віце-прем’єр-міністра, міністра фінансів Греції Евангелоса ВЕНІЗЕЛОСА, текст якої переданий УНІАН.
“Греція підходить до сьогоднішнього засідання Єврогрупи після виконання усіх вимог для схвалення нової програми”, - заявив міністр фінансів.
Він зазначив, що народ Греції надсилає Європі повідомлення про те, що він “піде на необхідні жертви”, щоб Греція “відновила своє місце в європейській родині, захистивши таким чином, досягнення багатьох попередніх десятиліть”.
За словами міністра, до останнього часу тривають переговори щодо технічних деталей надання другої програми допомоги Греції.
“Але я вірю, що всі ці питання будуть зрештою вирішені”, - наголосив Е.ВЕНІЗЕЛОС.
Як повідомляв УНІАН, Президент Єврогрупи Жан-Клод ЮНКЕР провів 15 лютого телефонну конференцію з міністрами фінансів країн-членів зони євро щодо другої програми допомоги Греції, після чого у своїй заяві наголосив на тому, що Греція виконала основні необхідні умови для отримання такої допомоги, крім низки деталей, вирішення яких планується завершити сьогодні, в тому числі, в рамках засідання Єврогрупи в Брюсселі.