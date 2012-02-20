Греція сподівається отримати сьогодні рішення про другу програму допомоги ЄС

Брюссель. 20 лютого. УНІАН. Греція сподівається на схвалення Єврогрупою на своєму сьогоднішньому засіданні другої програми допомоги країні.

Про це йдеться у заяві віце-прем’єр-міністра, міністра фінансів Греції Евангелоса ВЕНІЗЕЛОСА, текст якої переданий УНІАН.

“Греція підходить до сьогоднішнього засідання Єврогрупи після виконання усіх вимог для схвалення нової програми”, - заявив міністр фінансів.

Він зазначив, що народ Греції надсилає Європі повідомлення про те, що він “піде на необхідні жертви”, щоб Греція “відновила своє місце в європейській родині, захистивши таким чином, досягнення багатьох попередніх десятиліть”.

За словами міністра, до останнього часу тривають переговори щодо технічних деталей надання другої програми допомоги Греції.

“Але я вірю, що всі ці питання будуть зрештою вирішені”, - наголосив Е.ВЕНІЗЕЛОС.

Як повідомляв УНІАН, Президент Єврогрупи Жан-Клод ЮНКЕР провів 15 лютого телефонну конференцію з міністрами фінансів країн-членів зони євро щодо другої програми допомоги Греції, після чого у своїй заяві наголосив на тому, що Греція виконала основні необхідні умови для отримання такої допомоги, крім низки деталей, вирішення яких планується завершити сьогодні, в тому числі, в рамках засідання Єврогрупи в Брюсселі.