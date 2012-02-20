В аеропорту Франкфурта скасовано понад 200 рейсів

Брюссель. 20 лютого. УНІАН. Сьогодні в аеропорту Франкфурта-на-Майні скасовано 232 авіарейси через страйк авіадиспетчерів.

Про це УНІАН повідомили в Європейський організації з безпеки авіаруху Євроконтроль.

При цьому, середня затримка інших авіарейсів становить 60-70 хвилин.

Згідно з даними організації, страйк продовжено до 23:00 21 лютого.

У зв’язку з цим Євроконтроль очікує, що завтра буде скасовано ще 160 авіарейсів.