В аеропорту Франкфурта скасовано понад 200 рейсів
15:44, 20 лютого 2012Новини ЄС
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Страйк триватиме до завтрашнього вечора
Брюссель. 20 лютого. УНІАН. Сьогодні в аеропорту Франкфурта-на-Майні скасовано 232 авіарейси через страйк авіадиспетчерів.
Про це УНІАН повідомили в Європейський організації з безпеки авіаруху Євроконтроль.
При цьому, середня затримка інших авіарейсів становить 60-70 хвилин.
Згідно з даними організації, страйк продовжено до 23:00 21 лютого.
У зв’язку з цим Євроконтроль очікує, що завтра буде скасовано ще 160 авіарейсів.
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