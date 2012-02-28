Україні варто оприлюднити попередні висновки Комітету з попередження тортур

Брюссель. 28 лютого. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ вважає, що Україна мала б дозволити оприлюднити попередні висновки Комітету з попередження тортур Ради Європи за підсумками їх останнього візиту в Україну в 2011 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 27 лютого, виступаючи на конференції “Україна-ЄС: шлях вперед”.

“Українській владі варто було б оприлюднити попередні висновки Комітету з попередження тортур Ради Європи за підсумками їх нещодавнього візиту в Україну. Цей візит включав оцінку надання медичної допомоги тим, хто перебуває в ув’язненні, включаючи Юлію ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА та Валерія ІВАЩЕНКА”, - сказав комісар.

Він зазначив, що Україні варто було б також визнати проблеми в судовій системі, в тому числі у справах проти колишніх представників уряду.

“Ці процеси та утримання викликали критику незалежних експертів з усього світу. Широка судова реформа, заснована на порадах експертів та проведена відкрито з належними консультаціями продемонструвала б, що верховенство права перебуває в центрі порядку денного України”, - підкреслив С.ФЮЛЕ.