Газові угоди Києва та Москви не повинні суперечити угоді про Енергетичне співтовариство

Брюссель. 28 лютого. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ вважає, що будь-яка газова угода між Києвом та Москвою має гарантувати виконання Україною зобов’язань перед Енергетичним співтовариством.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 27 лютого, виступаючи на конференції “Україна-ЄС: шлях вперед”.

“Є вирішальним, щоб будь-яка газова угода з Росією гарантувала повну повагу до зобов’язань України в рамках Угоди про Енергетичне співтовариство. Це – не лише ключова частина угоди про асоціацію, але й важлива річ для майбутнього енергетичної безпеки та незалежності країни”, - наголосив С.ФЮЛЕ.

Комісар також зазначив, що ЄС завжди підтримував зусилля України з отримання ринкових цін на газ від Росії і висловлював бажання брати участь у дискусіях щодо створення тристороннього консорціуму для експлуатації української газотранспортної системи.