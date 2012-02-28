Брюссель. 28 лютого. УНІАН. Угода про асоціацію між Україною та ЄС може бути підписана восени цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це 27 лютого заявив комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ, виступаючи на конференції “Україна-ЄС: шлях вперед”.

“Що стосується підписання, я думаю, це може бути восени. Певні країни-члени очевидно скажуть, щоб після виборів”, - сказав він.

При цьому, комісар зазначив, що парафування угоди має відбутися вже впродовж найближчого місяця.

С.ФЮЛЕ підкреслив, що затримки з парафуванням викликані об’єктивними причинами, які полягають у необхідності юридичної перевірки всього тексту угоди та узгодження усіх пунктів її положення в фінальному тексті. Крім того, комісар зазначив, що після парафування знадобиться додатковий час на переклад угоди на офіційні мови ЄС перед її підписанням сторонами.

“Підписання угоди восени – це не результат політичної гри”, - підкреслив С.ФЮЛЕ.

"Я думаю, що останній саміт у грудні (саміт Україна-ЄС - УНІАН) був дуже чітким у визначенні критеріїв для пілписання та ратифікації угоди", - додав він.

У свою чергу секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій КЛЮЄВ також зазначив, що підписання угоди восени було б гарним результатом.

“Що стосується підписання, то я згодом, що якби це сталося восени, це було б дуже гарно”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС заявили про завершення переговорів про угоду про асоціацію на саміті 19 грудня 2011 року в Києві.

Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію в 2007 роц, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою частиною угоди про асоціацію, - в 2008 році.