ЄС каже, що Янукович не виконав своїх обіцянок

Київ. 28 лютого. УНІАН. На думку голови Представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануеля Пінту ТЕЙШЕЙРИ, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виконав свої обіцянки щодо покращення бізнес-клімату та боротьби з корупцією в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.ТЕЙШЕЙРА заявив у ході круглого столу, організованого Федерацією роботодавців України й присвяченого покращенню інвестиційного та ділового клімату.

«Президент В.ЯНУКОВИЧ заявляв із тих пір, як був обраний, що концентрація влади була необхідна для боротьби з корупцією і для проведення реформ, потрібних для створення привабливого бізнес-клімату в Україні, але, на жаль, не досяг таких результатів», - сказав він.

Також Ж.ТЕЙШЕЙРА зазначив, що ще в листопаді 2010 року на саміті «Україна-ЄС» президент Європейської Комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ передав В.ЯНУКОВИЧУ перелік проблем, із якими стикаються європейські компанії при веденні бізнесу в Україні.

При цьому, за його словами, зараз усе ще залишаються невирішеними питання автоматичного відшкодування податку на додану вартість, проблема фіскального тиску та деякі інші проблемні питання.