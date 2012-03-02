Рішення про вступ Румунії та Болгарії до Шенгену відкладено до вересня

Брюссель. 2 березня. УНІАН. Європейська Рада пропонує схвалити рішення про приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони у вересні цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ по завершенню першого дня засідання Ради.

“Ми досягли прогресу сьогодні, що стосується приєднання Румунії та Болгарії до Шенгену. Ми маємо “дорожню карту”. Ми попросили Раду міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС схвалити рішення у вересні, і визначити заходи, які сприятимуть процесу приєднання”, - сказав він.

“Є сильна політична воля завершити цю роботу у вересні. Якщо є політична воля, вона завжди дає результат, за умови, звичайно, виконання певних умов”, - додав Президент Європейської Ради.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2011 року Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) підтримала приєднання Болгарії та Румунії до Шенгену і запросила Раду ЄС схвалити відповідні рішення. При цьому, Європейська Рада заявила про готовність у випадку необхідності повторно розглянути питання щодо членства Болгарії та Румунії в Шенгені на засіданні у березні наступного року.

13 грудня 2011 року Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС не змогла прийняти рішення про приєднання Болгарії та Румунії до Шен гену через позицію Нідерландів.